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аренда автомобилей по всему миру со скидкой до 70%



Бесплатная отмена и изменения

Вы можете отменить или изменить Ваше бронирование без штрафных санкций за 24 часа до начала аренды.

Гарантированно низкие цены

Мы предлагаем эксклюзивно низкие тарифы с максимальными скидками. Наши цены всегда выгоднее розничных в пунктах проката.

Все включено в цену аренды

Налоги, аэропортный сбор, стандартная страховка, страховка от ущерба 3м лицам, нелимитированный километраж*, без комиссии по кредитной карте

Поддержка 24x7 на русском языке

RU  8 (800) 5550273
FR.....33 157329540
DE.....0800 1818415
ES.....34 912768456
UK.....44 2036422248




Средний рейтинг 4.7/5 , 12954 отзывов


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